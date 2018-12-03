В МИРНОГРАДІ З’ЯСУВАННЯ СТОСУНКІВ МІЖ ДВОМА ЧОЛОВІКАМИ ЗАКІНЧИЛОСЯ ДЛЯ ОДНОГО З НИХ НОЖОВИМ ПОРАНЕННЯМ

53-річний чоловік завітав у гості до колишньої дружини та її співмешканця. Спільне застілля переросло в сварку, під час якої гість двічі вдарив ножом свого опонента. Потерпілий знаходиться у лікарні, а затриманому правопорушнику загрожує позбавлення волі.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення від медичного персоналу місцевої лікарні про те, що до них із ножовими пораненнями доставлений 39-річний місцевий мешканець.
Правоохоронцями було встановлено, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої в компанії своєї цивільної дружини та її колишнього чоловіка. На ґрунті ревнощів між чоловіками виник конфлікт, під час якого гість вхопився за ніж і двічі вдарив ним в груди свого суперника.
На даний момент постраждалий перебуває в лікарні. Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України й повідомлено про підозру за ст. ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 «Замах на вбивство» Кримінального Кодексу України.
Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Покровський відділ поліції Донецької області