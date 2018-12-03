ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 ГРУДНЯ 03.12.2018 Цікаво знати Комментариев нет 1989 — в місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку.1991 — незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.1992 — Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.2002 — У провінції Шаньдун (Китайська Народна Республіка) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглися більше сотні фігур воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти.2004 — Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК — недійсним).2010 — вночі міліція та спецпідрозділ «Беркут» силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ