Актуально:

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 2 ГРУДНЯ

02.12.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 2 грудня

  1. Сніжний день з сильним вітром — чекай тривалу зиму і холодну весну
  2. Багато снігу з глибокими заметами — чекай багатого врожаю в наступному році
  3. Якщо людина народилася 2 грудня, то її талісманом є цитрин
  4. Погода 2 грудня дозволяє спрогнозувати сінокіс
  5. Ясне небо — чекай морозів, а тьмяне — буде відлига в найближчі дні
  6. Вітер різко змінився на південно-західний з південно-східного — найближчим часом погода зіпсується
  7. Буцається скотина — чекай хуртовини
  8. Корови ніс з ясел показують 2 грудня — погода скоро зміниться

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"