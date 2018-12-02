НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 2 ГРУДНЯ 02.12.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 2 грудняСніжний день з сильним вітром — чекай тривалу зиму і холодну веснуБагато снігу з глибокими заметами — чекай багатого врожаю в наступному роціЯкщо людина народилася 2 грудня, то її талісманом є цитринПогода 2 грудня дозволяє спрогнозувати сінокісЯсне небо — чекай морозів, а тьмяне — буде відлига в найближчі дніВітер різко змінився на південно-західний з південно-східного — найближчим часом погода зіпсуєтьсяБуцається скотина — чекай хуртовиниКорови ніс з ясел показують 2 грудня — погода скоро зміниться Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ