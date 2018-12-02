МІФИ І ПРАВДА ПРО ІМУНІТЕТ: ЯК ЗАХИСТИТИСЯ НА ПОРОЗІ ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ

За даними Міністерства охорони здоров’я України, від епідемії грипу та масової захворюваності іншими респіраторними інфекціями нас відділяють 17,5%. Тим часом кількість тих, хто хворіють на гострі респіраторні захворювання, зростає: в порівнянні з минулим тижнем хворих стало на 10% більше, і був лабораторно підтверджений один випадок грипу. Спалах очікується до початку-середини грудня.
Найефективнішим засобом проти вірусів залишається наш імунітет: ліки і рясне пиття можуть тільки прибрати симптоматику, що полегшить самопочуття хворого. А чи знаєте ви, що деякі популярні способи підвищення захисних сил насправді їх не підвищують і навіть навпаки? Про головні міфи про імунітет нам розповіли Ірина Лесняк, сімейний лікар , і Борис Скачко, терапевт.
Найголовніші помилки щодо зміцнення імунітету
Допоможе вітамін С
Аскорбінова кислота бере участь у виробленні інтерферонів – імунних факторів, що не пускають віруси всередину організму. Але якщо ГРЗ вже є, значить, інфекція пройшла через слизові горла і/або носа, і ніяка доза інтерферону вже не допоможе їх прогнати. Тобто ніякого посилення захисних сил при виникненні ГРЗ не може бути за визначенням.
Вітамін С при хворобі виконує іншу роль: він працює як антиоксидант і захищає від ламкості судин, які при застуді страждають через підвищений кількості токсинів у крові.
Захисні сили збільшить сонце
Це напівправда в будь-який час року і утопія в сезон застуд. Так, вітамін D – стимулятор захисних сил організму, і на 70% він виробляється нашою шкірою під впливом ультрафіолету. Але сонячних днів восени і взимку – близько 2-3 на місяць. Тому не варто сподіватися на сонце: обов’язково щодня їжте продукти тваринного походження (кисломолочні продукти, м’ясо, рибу, яйця, вершкове масло). Вони повинні становити не менше 25% денного раціону.
Незайвим буде також прийом таблетованого вітаміну D. Купуйте той, що у формі D3: він краще засвоюється нашим організмом.
Місцевий імунітет підніме хвойна інгаляція
Захисні здатності слизових носа і горла залежать від того, скільки бактерій на них живе. Але ефірні речовини олій хвої, цитрусових й інших рослин, хоча і мають бактерицидну властивість, але все ж не можуть знищити, наприклад, стрептококи, що викликають тонзиліт.
Необхідні імуномодулятори
Реклама запевняє: в сезон застуд просто необхідно пити імуномодулятори для профілактики ГРЗ, а при її виникненні ці препарати прискорять одужання, посиливши функції імунної системи. Але регулярне надходження інтерферону ззовні зменшить вироблення цього імунного фактора самим організмом, і рівень захисних сил стане залежним від лікарських засобів: немає надходження імуномодуляторів в організм – імунітет ще нижчий, ніж до їх вживання.
А якщо людина вже захворіла, то препарати інтерферону взагалі не приносять користі.
Якщо імуномодулятори щоразу при застуді буде застосовувати дитина, то справа, крім усього іншого, може закінчитися розвитком аутоімунного захворювання – зокрема, вона може стати алергиком. Адже дитяча імунна система формується до 16 років, а імуномодулятори, втручаючись в функції імунітету, можуть порушити цей процес.
Чи врятують цибуля і часник в раціоні
Ці продукти теж мають бактерицидну властивість. Але вельми скромну – вони не можуть знищити бактерії на слизових. А значить, і не можуть підвищити місцевий імунітет у них. Закапувати ніс соками цих овочів взагалі небезпечно: вони викликають опік слизової і набряк, що особливо загрожує при застуді. Адже тоді закладеність носа посилиться, що погіршить відходження мокротиння. А якщо сік буде єдиними ліками при нежиті, мовляв, не потрібна мені хімія, краще народний спосіб, то може розвинутися гайморит: хронічний застій виділень – ідеальні умови для розмноження патогенних мікроорганізмів і посилення запалення.
Їжте цибулю і часник в сезон застуд з іншої причини: вони містять широкий спектр вітамінів і мінералів, а тому сприяють нормальному протіканню біохімічних процесів в організмі.
Душ знизить захисні сили при ГРЗ
Оскільки шкіра – це орган імунної системи, то навпаки: чим вона чистіша, тим вищі захисні сили організму. Інша справа, що після миття потрібно не допускати переохолодження і протягів.