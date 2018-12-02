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ГОРОСКОП НА 2 ДЕКАБРЯ

02.12.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Обаяние и работоспособность увеличат шанс успешного решения проблем.

Телец

Ваша решительность, активность и деловитость не останутся незамеченными.

Близнецы

Не останавливайтесь на достигнутом — смело покоряйте очередную вершину.

Раки

Не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность не раз вас подводила.

Лев

Не стесняйтесь проявить свои организаторские и лидерские черты.

Дева

Не вступайте в острые споры, они не принесут ничего полезного.

Весы

Будьте открыты для новых предложений, и они начнут поступать к вам.

Скорпион

Планируя что-либо, не разглашайте свои замыслы.

Стрелец

Благоприятный день для спорта и личного развития.

Козерог

Проведите время с родными. Устройте им сюрприз или праздник.

Водолей

Отличный день для домашних дел. Устройте генеральную уборку.

Рыбы

Уделите время разрешению старых проблем. Обратитесь за помощью к друзьям.

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