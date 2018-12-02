ГОРОСКОП НА 2 ДЕКАБРЯ

Овен
Обаяние и работоспособность увеличат шанс успешного решения проблем.
Телец
Ваша решительность, активность и деловитость не останутся незамеченными.
Близнецы
Не останавливайтесь на достигнутом — смело покоряйте очередную вершину.
Раки
Не стоит сомневаться в собственных силах, мнительность не раз вас подводила.
Лев
Не стесняйтесь проявить свои организаторские и лидерские черты.
Дева
Не вступайте в острые споры, они не принесут ничего полезного.
Весы
Будьте открыты для новых предложений, и они начнут поступать к вам.
Скорпион
Планируя что-либо, не разглашайте свои замыслы.
Стрелец
Благоприятный день для спорта и личного развития.
Козерог
Проведите время с родными. Устройте им сюрприз или праздник.
Водолей
Отличный день для домашних дел. Устройте генеральную уборку.
Рыбы
Уделите время разрешению старых проблем. Обратитесь за помощью к друзьям.