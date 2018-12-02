ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 2 ГРУДНЯ 02.12.2018 Варто знати Комментариев нет 1960 — На металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч «Криворізька-Комсомольська» — тоді найбільшу у світі.1961 — Кубинський лідер Фідель Кастро вперше публічно заявив, що він марксист-ленініст і має намір вести Кубу до комунізму.1966 — Постановою Ради Міністрів СРСР створено Івано-Франківський інститут нафти та газу.1969 — Між Сієтлом і Нью-Йорком відбувся перший демонстраційний політ реактивного літака Boeing 747, на борту якого перебувала 191 людина.1971 — Вийшла постанова ЦК Компартії України та Ради Міністрів СРСР про спорудження в Києві архітектурно-меморіального комплексу «Меморіал Слави».1971 — Утворилася Федерація Об’єднаних Арабських Емиратів (об’єднує 7 князівств).1975 — Проголошено Лаоську Народно-Демократичну Республіку.1982 — Хірурги з університету Юти вперше імплантували постійне штучне серце пенсіонерові Барні Кларку, з яким той прожив 112 днів.1983 — На каналі MTV відбулася прем’єра музичного відео під назвою Michael Jackson’s Thriller.1991 — незалежність України визнали першими Канада і Польща.1991 — Полк зв’язку 13-ї армії (командир — В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор.1998 — Колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей.2001 — Одне з найбільших банкрутств у світовій історії: найбільша нафтова корпорація США «Enron» оголосила про своє банкрутство. Розслідування «справи Enron»(топ-менеджери компанії й аудитори займалися приписками) потягло за собою серію корпоративних скандалів у США.2010 — Виконком ФІФА, за попередньою таємною домовленістю (згідно власним визнанням президента ФІФА З. Блаттера), «проголосував» за надання прав проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 Російській Федерації. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ