1 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ

В первый день зимы в Украине отмечается День работников прокуратуры, профессиональный праздник, установленный Указом Президента от 02.11.2000 года. Дата празднования была выбрана не случайно — именно в этот день, в 1991 году, ВР приняла Закон Украины «О прокуратуре», а также ряд других нормативных актов.
Поздравляем работников прокуратуры с праздником, желаем достигать успехов в профессиональной деятельности, неуклонно придерживаться законодательных и моральных принципов, осознавать ответственность перед обществом, защищать права человека и повышать авторитет права в Украине.