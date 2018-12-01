ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ЗАТРИМАНО ГРУПУ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ЗА ОДНУ НІЧ СКОЇЛИ ДВА РОЗБОЇ

До чергової частини поліції надійшло повідомлення, про те що в с. Новоекономічне Покровського району невідомі в масках увірвались до розважального закладу та під загрозою застосування палиць заволоділи 2 мобільними телефонами та особистими речами працівників закладу.
Через деякий час аналогічний злочин був скоєний і в м. Білицькому. Здобиччю нападників стало 10 тисяч гривень. Оперативний черговий орієнтував усі наряди на затримання злочинців.
Група реагування патрульної поліції Добропільського відділення поліції помітила підозрілу автівку, яка відмовилась на вимогу правоохоронців зупинитись. У зв’язку з цим для зупинки транспортного засобу згідно з п. 7 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» співробітники поліції були змушені застосувати вогнепальну зброю, зробивши кілька пострілів по колесах.
Група зловмисників затримана і доставлена до відділку поліції, де наразі надають дають свідчення. Правопорушниками виявились чоловіки віком від 27 до 35 років, троє із яких мешкають в м. Білицьке, а один — в Родинському, які пояснили, що таким чином хотіли заробити грошей.
Речові докази вилучено. За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Донеччини.
Покровський відділ поліції
Донецької області