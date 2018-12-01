НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 1 ГРУДНЯ 01.12.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 1 грудняІснує народна прикмета, якщо 1 грудня тепло на вулиці — зима буде теплою і м’якою, і навпакиВітер дме сильний 1 грудня — взимку віхол і хуртовин буде багатоЯкщо 1 грудня погода протягом дня швидко змінюється, то зима взагалі буде дуже мінливоюЯкщо на клямці з’явилася іржа — чекай негоди найближчим часомЯкщо людина народилася 1 грудня, то він буде володіти здатністю передбачати погоду. В якості оберега її рекомендується носити малахіт і лазуритПотрібно спостерігати за погодою 1 грудня вранці, вдень і ввечері — це дозволить дізнатися, якою буде погода в грудні, січні і лютомуКола навколо місяця — незабаром буде морозВорона по дорозі ходить — буде відлигаЗа народною прикметою, комар в будинку з’явився 1 грудня — чекай відлиги Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ