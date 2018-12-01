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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 1 ГРУДНЯ

01.12.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 1 грудня

  1. Існує народна прикмета, якщо 1 грудня тепло на вулиці — зима буде теплою і м’якою, і навпаки
  2. Вітер дме сильний 1 грудня — взимку віхол і хуртовин буде багато
  3. Якщо 1 грудня погода протягом дня швидко змінюється, то зима взагалі буде дуже мінливою
  4. Якщо на клямці з’явилася іржа — чекай негоди найближчим часом
  5. Якщо людина народилася 1 грудня, то він буде володіти здатністю передбачати погоду. В якості оберега її рекомендується носити малахіт і лазурит
  6. Потрібно спостерігати за погодою 1 грудня вранці, вдень і ввечері — це дозволить дізнатися, якою буде погода в грудні, січні і лютому
  7. Кола навколо місяця — незабаром буде мороз
  8. Ворона по дорозі ходить — буде відлига
  9. За народною прикметою, комар в будинку з’явився 1 грудня — чекай відлиги

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