КПВВ НА ДОНБАСІ ПЕРЕХОДЯТЬ НА ЗИМОВИЙ ГРАФІК РОБОТИ

Сьогодні, 1 грудня, на Донбасі контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування переходять на зимовий графік роботи.
Про це повідомили в прес-службі Операції об’єднаних сил.
Отже, з 1 грудня перевірочні та пропускні заходи на КПВВ проходитимуть з 8:00 до 17:00. У новому режимі будуть працювати контрольні пункти на наступних автомобільних дорогах:
дорожній коридор «Стаханов — Золоте — Гірське — Лисичанськ» — КПВВ «Золоте»;
дорожній коридор «Горлівка — Бахмут» — КПВВ «Майорське»;
дорожній коридор «Донецьк — Курахове» — КПВВ «Маріїнка»;
дорожній коридор «Донецьк — Маріуполь (через Маріуполь)» — КПВВ «Новотроїцьке»;
дорожній коридор «Новоазовськ — Покровськ — Талаківка — Маріуполь» — КПВВ «Гнутово» (с. Харчовик);
дорожній коридор «Станиця-Луганська — Щастя — Новоайдар» — КПВВ «Станиця Луганська».
Наголошується, що перехід відбудеться на підставі розпорядження командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва від 27.11.2018 та на виконання вимог пункту 3.1 розділу III Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей від 14.04.2017 № 222-ог.
До цього КПВВ працювали у літньому графіку роботи — з 6:00 до 20:00.