Актуально:

ГОРОСКОП НА 1 ДЕКАБРЯ

01.12.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Будьте начеку. В этот день могут произойти важные, интересные, значительные события.

Телец

Удачи не падают на вас с неба. Но поработав, достигнете своих целей.

Близнецы

Не исключено, что в спортивном зале завяжется интересное знакомство.

Раки

На вашу «прямоту» никто не обижается, и не удивительно, ведь вы неотразимы.

Лев

Обратите внимание на свой рацион: переедание в этот день крайне нежелательно.

Дева

Несмотря на трудности, у вас получится настроиться на конструктивный лад.

Весы

День благоприятный для планирования и оценки собственного положения.

Скорпион

В этот день хорошо принимать участие в культурных и благотворительных проектах.

Стрелец

В этот день у вас будет много энергии, лучше будет функционировать память.

Козерог

Хороший день для небольшой поездки, однако садиться за руль нежелательно.

Водолей

Не спешите делиться своими мыслями, но обязательно прислушайтесь к окружению.

Рыбы

Одержать победу будет не так сложно, как кажется сначала.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"