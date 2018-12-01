ГОРОСКОП НА 1 ДЕКАБРЯ

Овен
Будьте начеку. В этот день могут произойти важные, интересные, значительные события.
Телец
Удачи не падают на вас с неба. Но поработав, достигнете своих целей.
Близнецы
Не исключено, что в спортивном зале завяжется интересное знакомство.
Раки
На вашу «прямоту» никто не обижается, и не удивительно, ведь вы неотразимы.
Лев
Обратите внимание на свой рацион: переедание в этот день крайне нежелательно.
Дева
Несмотря на трудности, у вас получится настроиться на конструктивный лад.
Весы
День благоприятный для планирования и оценки собственного положения.
Скорпион
В этот день хорошо принимать участие в культурных и благотворительных проектах.
Стрелец
В этот день у вас будет много энергии, лучше будет функционировать память.
Козерог
Хороший день для небольшой поездки, однако садиться за руль нежелательно.
Водолей
Не спешите делиться своими мыслями, но обязательно прислушайтесь к окружению.
Рыбы
Одержать победу будет не так сложно, как кажется сначала.