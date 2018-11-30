ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 ЛИСТОПАДА 30.11.2018 Варто знати Комментариев нет 1432 — в ході громадянської війни у Великому князівстві Литовському князь Федір Корибутович розбив поляків біля Копистерина, поблизу Морахви.1763 — Судова реформа в Гетьманщині. Універсалом гетьмана Кирила Розумовського в Україні запроваджено суди — земські (для цивільних справ), гродські (для кримінальних) та підкоморські (для земельних); Генеральний суд став найвищою апеляційною інстанцією.1786 —указом Петра Леопольда Йосипа Габсбурга у Великому герцогстві Тосканському уперше в європейській державі скасовано смертну кару.1854 — Віце-король Єгипту Саїд-паша надав попередню концесію на будівництво і експлуатацію протягом 99 років каналу через Суецький перешийок французькому інженеруФердинанду Марі де Лессепсу. 1859 року почалось будівництво Суецького каналу.1867 — розпочав роботу Одеський маяк — перший електричний маяк на теренах Російської імперії.1886 — У паризькому залі для оперет, пантомім, водевілів і політичних мітингів Фолі-Бержер відбулось перше ревю за участю жінок у досить відвертих костюмах.1918 — Данія визнала острів Ісландію незалежним і пов’язаним з нею лише особистою унією. 17 червня 1944 року Ісландія вийшла із союзу з Данією і була проголошена республікою.1922 — У віці 78 років востаннє вийшла на сцену легендарна французька актриса Сара Бернар.1936 — Пожежа знищила унікальний Кришталевий палац в Лондоні, який збудували у 1851 році для проведення I Всесвітньої виставки.1954 — У містечку Силакауга американського штату Алабама впав метеорит Силакауга. Один з його уламків, вага якого сягала 4 кілограмів, а діаметр — 15 сантиметрів, травмував жінку, що стало першим задокументованим випадком влучання небесного тіла в людину.1963 — Стала до ладу перша черга Авдіївського коксохімічного заводу (Донецька область).1968 — У Києві відкрили Республіканський будинок композиторів.1973 — XXVIII сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила міжнародну конвенцію про припинення злочинів апартеїду та покарання за нього.1982 — Майкл Джексон випустив найпродаваніший альбом усіх часів під назвою »Thriller».1996 — Створено Державну митну службу України.1998 — 32-річний Любко Георгієвскі, зайнявши крісло глави уряду Македонії, став наймолодшим прем’єр-міністром у світі.2002 — засновано Київську незалежну медіа-профспілку.2006 — Офіційний реліз нової операційної системи Windows Vista і пакету програм Office 2007 корпорації «Microsoft».2013 — відбувся незаконний силовий розгін «Беркутом» Євромайдану, з метою очищення площі від учасників стихійного протесту. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ