НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 30 ЛИСТОПАДА 30.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 30 листопадаГоворили, що 30 листопада потрібно підійти до криниці і уважно прислухатися до води. Якщо вона тиха, значить, зима буде тепла і м’яка. Якщо ж чується шум, то взимку будуть снігопади та морози.Гарна погода 30 листопада віщує несуровую зиму, і навпакиЯкщо людина народилася 30 листопада, то в якості талісмана йому варто носити агатПохмура погода на Григорія — прикмета, що сонячних днів взимку теж буде малоТемний лід на річці віщує хороший врожайНавіть нечисть сьогоднішніх боїться морозівЯкщо в снігу пограти в цей день — прикмета, що весь наступний рік здоровим будешЯка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимкуМороз 30 листопада віщує холодну зимуМолодик 30 листопада — незабаром настануть холодиХмарність до полудня, після чого небо прояснюється — зима буде сонячною і м’якоюМісяць знаходиться в світлому колі — погода змінитьсяЯкщо присниться сон, то він напевно буде віщимЯкщо почуєш плітку 30 листопада, то напевно вона буде порожньоюОсобливо небезпечними в цей день є люди з поганим окомЯкщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачуНе можна міряти чужі обручки — це обіцяє нещастя Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ