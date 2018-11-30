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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 30 ЛИСТОПАДА

30.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 30 листопада

  1. Говорили, що 30 листопада потрібно підійти до криниці і уважно прислухатися до води. Якщо вона тиха, значить, зима буде тепла і м’яка. Якщо ж чується шум, то взимку будуть снігопади та морози.
  2. Гарна погода 30 листопада віщує несуровую зиму, і навпаки
  3. Якщо людина народилася 30 листопада, то в якості талісмана йому варто носити агат
  4. Похмура погода на Григорія — прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало
  5. Темний лід на річці віщує хороший врожай
  6. Навіть нечисть сьогоднішніх боїться морозів
  7. Якщо в снігу пограти в цей день — прикмета, що весь наступний рік здоровим будеш
  8. Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку
  9. Мороз 30 листопада віщує холодну зиму
  10. Молодик 30 листопада — незабаром настануть холоди
  11. Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється — зима буде сонячною і м’якою
  12. Місяць знаходиться в світлому колі — погода зміниться
  13. Якщо присниться сон, то він напевно буде віщим
  14. Якщо почуєш плітку 30 листопада, то напевно вона буде порожньою
  15. Особливо небезпечними в цей день є люди з поганим оком
  16. Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу
  17. Не можна міряти чужі обручки — це обіцяє нещастя

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