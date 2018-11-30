МЕШКАНКА НОВОЕКОНОМІЧНОГО НАДІСЛАЛА В КОЛОНІЮ КАНАБІС

У посилці, яку надіслала мешканка с. Новоекономічне своєму сину, був виявлений канабіс. Поліцейські вилучили наркотичну речовину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Минулого дня, під час перевірки вмісту посилки із харчами, яка надійшла одному з засуджених Селидівської виправної колонії, правоохоронці виявили в пакеті із чаєм прихований наркотик.
Встановлено, що посилка прийшла від жительки с. Новоекономічне, 29-річний син якої відбуває покарання за скоєння крадіжки.
Наркотична речовина вилучена і направлена на експертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області