«КРАСНОЛИМАНСЬКА» ПОТРАПИЛА У ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Кабінет міністрів України оприлюднив перелік об’єктів великої приватизації державної власності на 2019 рік.
Своїм розпорядженням він зобов’язав Фонд держмайна України: забезпечити конкурсний відбір радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів держвласності; в разі відсутності кандидатур радників забезпечити продаж без їх залучення; подавати в Кабмін умови продажу об’єктів зі списку; забезпечити виставлення на продаж перерахованих об’єктів; врахувати кредитні зобов’язання об’єктів, за якими надано держгарантію.
Перелік об’єктів держвласності, що підлягають приватизації у 2019 році перераховано в додатку до розпорядження. Серед них: ПАТ «Запоріжжяобленерго», «Тернопільобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», Херсонська ТЕЦ, Дніпровська ТЕЦ, Криворізька теплоцентраль.
Підприємства добувної промисловості: «Об’єднана гірничотехнічна компанія» Міненерговугілля «, ДП» Вугільна компанія «Краснолиманська».