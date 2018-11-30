ДПРЗ 9 ГУ ДСНС ЗАКЛИКАЄ ГРОМАДЯН ВКРАЙ ОБЕРЕЖНИМИ ТА НЕ ВИХОДИТИ НА ТОНКУ КРИГУ!

Інспекторський склад 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області нагадує про загрозливу ситуацію, яка на сьогоднішній день спостерігається на водоймах.
Вже з початку року на водоймах Донецької області втратили життя 64 особи, з них 4 дитини.
На території обслуговування 9 ДПРЗ з початку року зафіксовано 5 випадків загибелі на водних об’єктах.
Через постійну мінливу температуру на водоймах Покровського району утворюється нестійкий крижаний покров, котрий представляє особливу небезпеку для людей, зокрема, рибалок і дітей.
Тому, щоб зберегти своє здоров’я чи навіть врятувати житія, слід пам’ятати наступне:
- перш ніж ступити на лід, дізнайтесь про товщину льодового покриву на водоймі, виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см; для влаштування ковзанки — не менше 10-12 см; масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 см; масове катання 25 см;
- виходити на лід і йти по ньому безпечніше там, де вже пройшли люди (по їх слідах чи стежках). Якщо на лід виходите першим, необхідно розглянути чи не просів лід, бо він завжди тонший там. де впадають теплі стічні води промислових підприємств, ростуть куші й очерет, де швидка течія та б’ють джерела;
- робити лунки для риболовлі варто робити на безпечній відстані одне від одного;
- обов’язково майте при собі міцну мотузку завдовжки 4.5 — 20 метрів з петлею на одному кінці та півкілограмовим вантажем — на іншому, два цвяхи або ніж, які допоможуть вибратися на лід, якщо раптом провалитеся. Не виходьте на лід поодинці і у нічний час. Вирушаючи рибалити, попереджайте рідних куди йдете;
- перші кроки треба робити не відриваючи ноги від льоду, при переході по льоду необхідно йти один за одним на відстані 5-6 метрів та бути готовим надати необхідну допомогу людині, яка йде попереду;
- слід особливо обережно спускатися з берега, тому що лід може не щільно з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря;
- слід остерігатись місць, де лід покритий снігом. Сніг, який покрив дід. діє як ковдра, під снігом лід наростає повільно. Іноді буває так що по всій водоймі товщина відкритого льоду становить 10 см, а під снігом усього 3 см;
- забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці;
- категорично забороняється вживати до та під час відпочинку на льоду алкогольні напої чи інші наркотичні або психотропні речовини.
Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків на льоду 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області звертається до мешканців м. Покровськ, м. Мирноград та Покровського району утримуватись в такі дні від виходу на тонкий лід, який утворився на ставках, і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід пам’ятати, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходження на льоду.
Бережіть своє життя та не наражайте на небезпеку!
В екстреній ситуації телефонуйте до Служби порятунку за номером 101 !