ГОРОСКОП НА 30 НОЯБРЯ

Овен
Предновогодняя атмосфера задурманит голову.
Телец
Ваша жизнь перевернется вверх дном!
Близнецы
Подходите ко всему дипломатично! Ума вам не занимать!
Раки
Впереди невероятные приключения и трогательная встреча!
Лев
Если спросят, где праздновать Новый год, выбирайте Мальдивы!
Дева
Вами завладеют невероятные эмоции. Будете прыгать «до потолка».
Весы
Быть счастливым легко! Делайте то, что наполняет вас радостью.
Скорпион
Ваш день будет невероятно удачным. Пусть вам везет всегда!
Стрелец
Неожиданно вы получите вознаграждение за все добрые дела!
Козерог
Скажите «до свидания» сомнениям, а «привет» новым вызовам.
Водолей
У вас появится поддержка, даже в самой сложной ситуации.
Рыбы
Именно ваша личность будет очень нужна для одного дела!