У КРАМАТОРСЬКУ ПРОЙШЛО ЗАСІДАННЯ РАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Провели перше засідання відновленої Ради регіонального розвитку — у новому складі та розширеному форматі. У ньому взяли участь народні депутати, міські голови, голови ОТГ, райдержадміністрацій та районних рад, керівники підрозділів обласної військово-цивільної адміністрації та центральних органів виконавчої влади, науковці, представники міжнародних організацій, громадськості та бізнесу.
Зазначив, що попри збройну агресію Росії проти України протягом останніх трьох років в області впроваджуються реформи, започатковані на рівні держави. А за окремими напрямами Донецька область реалізує і пілотні проекти.
Ми першими серед інших регіонів долучилися до електронної системи публічних закупівель і зекономили близько 2 млрд гривень бюджетних коштів. Це принциповий момент для забезпечення довіри населення, прозорості влади та її ефективності.
Ми спрямували зусилля на інвестиційний розвиток регіону і отримали гарний результат: у всеукраїнському рейтингу соціально-економічного розвитку регіонів за І півріччя нинішнього року Донеччина посіла 2 місце за напрямком «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця» (у минулому році область знаходилася на 17 місці).
За три роки залучили понад 3 млрд. грн. міжнародної технічної допомоги.
Непогані показники маємо по експорту до країн ЄС: за 9 місяців 2018 року зростання становить понад 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Облдержадміністрацією створено інтерактивну карту проектів соціально-економічного розвитку Донецької області. У ній зібрано інформацію про понад 8 тис. проектів, що дозволить потенційним інвесторам, міжнародним фінансовим організаціям, організаціям міжнародної технічної допомоги, громадськості отримувати повну інформацію про інвестиційний потенціал області, і, як результат — залучити кошти для реалізації проектів.
Впровадили і розвиваємо унікальний для країни регіональний проект з надання безповоротної фінансової підтримки малому бізнесу «Український донецький куркуль». Спільно з місцевими громадами облдержадміністрація профінансувала понад 200 бізнес-проектів, за якими буде створено близько 760 нових робочих місць. Цей проект — дієвий інструмент формування середнього класу, спільноти активних та соціально відповідальних підприємців.
Одне з ключових завдань — ремонт доріг та покращення транспортного сполучення. В результаті методичної роботи всіх рівнів влади відремонтовано півтора мільйони квадратних метрів доріг, мостів та шляхопроводів. Закуплено нові тролейбуси та трамваї для Краматорська, Маріуполя і Дружківки.
Ми системо й активно вкладаємо ресурси у розвиток дітей та молоді. Вже відкрили 18 сучасних опорних шкіл, долучилися до національного проекту “Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації”. На сьогодні розпочали роботу 7 інклюзивних ресурсних центрів, що забезпечують поступовий перехід дітей з особливими освітніми потребами від соціальної ізоляції до повноцінної інтеграції у суспільство.
У центрі нашої уваги — діти, позбавлені батьківського піклування. Коштом державного, обласного та місцевих бюджетів ми забезпечили житлом порядка 450 дітей-сиріт.
Активно розбудовуємо спортивну інфраструктуру. На сьогодні відкрито понад 300 майданчиків для занять спортом. Забезпечується створення інноваційних центрів для розвитку дітей та молоді.
Відновлюємо роботу та розвиваємо обласні заклади охорони здоров’я – травматологічну та психіатричну лікарні, обласний госпіталь для ветеранів війни та центр боротьби із СНІДом. Створюємо обласну лікарню третього рівня у Маріуполі.
У первинній ланці медицини відкрито 15 нових амбулаторій та 5 фельдшерських пунктів, на вторинному рівні — 9 кабінетів комп’ютерної томографії, а також спеціалізовані відділення у Краматорському онкологічному диспансері та Маріупольській лікарні швидкої допомоги.
Зазначу, що реформа децентралізації забезпечила умови для більш швидкого та ефективного вирішення місцевих проблем. В області створено 10 об’єднаних територіальних громад, у них реалізовано понад 320 інфраструктурних проектів, які підвищують якість державних послуг та наближають їх до людей. На Донеччині діють 9 оновлених та новостворених центрів надання адміністративних послуг, п’ять з них вже видають паспортні документи для виїзду за кордон та у формі ID-картки.
Успішно вирішуємо питання безпеки життя та охорони правопорядку. Саме на Донеччині створено перший в Україні центр безпеки громадян та Єдиний сервісно-аналітичний центр Національної поліції, впроваджено автоматизовану систему моніторингу довкілля. Через аналітичний центр Національної поліції щоденно обробляється близько тисячі дзвінків від жителів регіону, забезпечується функціонування понад ста камер інтелектуального відеоспостереження.
В результаті активної роботи, проведеної спільно з ДСНС, в області працюють 7 будинків безпеки.
Ми навчилися ефективно усувати наслідки російської збройної агресії: відновлюємо зруйноване житло, об’єкти інфраструктури та системи життєзабезпечення. Це принципове питання для того, щоб кожен житель відчував захищеність та підтримку з боку влади, бачив себе частиною української Донеччини.
Важливо, що нам вдалося подолати істотне падіння та стабілізувати ключові показники, які характеризують соціально-економічний розвиток регіону. Але втримати позитивну динаміку ми зможемо лише за умови збереження системного підходу та формування чіткого плану дій на майбутнє. Тому поставив завдання протягом трьох місяців розробити плани перспективного розвитку територій на 2019-2021 роки.
Облдержадміністрацією вже узагальнено та опрацьовано попередні пропозиції кожного району, ОТГ, міст щодо проектів на наступні три роки. Завтра, 30 листопада, ми передаємо їх Адміністрації Президента України для нанесення на карту перспективного розвитку України та формування інформаційних буклетів. Наступний крок – широке обговорення відібраних проектів у районах, містах та громадах. Для цього при кожній райдержадміністрації повинна бути створена рада регіонального розвитку з числа представників влади, бізнесу, громадськості та науки.
Закликав керівників громад використовувати усі можливі формати обговорення своїх перспективних планів та забезпечувати їх медійний супровід. Наше завдання – зробити процес прозорим та ефективним, залучити до нього максимальну кількість жителів області, зробити їх активними учасниками та партнерами позитивних перетворень місцевих громад. Перспективний план розвитку Донецької області буде презентований на наступному засіданні обласної Ради регіонального розвитку, який відбудеться за участі Президента України Петро Порошенко