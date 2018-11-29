НА ДОНЕЧЧИНІ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ПОВЕРНУТО 65,4 МЛН ГРИВЕНЬ

З початку 2018 року порушено провадження у судах по 624 справах, де однією із сторін виступали органи ДФС у Донецькій області, на суму понад 2,2 млрд гривень. Із розглянутих справ на користь держави винесено майже 90%, або 139 остаточних рішень на суму 45,9 млн грн, на користь платників винесено 2 остаточних рішення на суму 0,2 млн гривень.
За 10 місяців 2018 року за позовами платників податків до органів ДФС у судах знаходилось 393 справи на суму 1,5 млрд гривень. З них на користь держави вирішено 24 справи на суму 5,8 млн грн, на користь платників – 2 справи на суму 0,2 млн гривень.
Також органи ДФС позивались до платників податків, протягом зазначеного періоду у судах розглядалась 231справа на суму 705,5 млн гривень. З них вирішено на користь позивачів 115 справ на суму 40,1 млн гривень. На користь платників податків протягом зазначеного періоду судові рішення не виносились.
З початку 2018 року за остаточними судовими рішеннями, винесеними на користь органів ДФС у Донецькій області, до бюджету надійшло 65,4 млн грн, з них до державного бюджету — 32,5 млн гривень.