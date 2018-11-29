НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 29 ЛИСТОПАДА

Народні прикмети на 29 листопада:
Сильний вітер 29 листопада — взимку будуть часті завірюхи і хуртовини;
Холодний день — зима теж буде суворою;
Хмари низько йдуть — прикмета, що буде холоднеча;
Сильно розбушувався вітер — потрібно кинути жменю сирої крупи в його напрямку, і він скоро вщухне;
Якщо хтось дав вам пораду в цей день, можна сміливо їй слідувати;
Якщо річ вдягнути навиворіт перед виходом з дому в цей день, то подорож буде невдалою;
Не можна в будинку свистіти — таргани заведуться;
Не можна на стіл сідати — це до біди;
Не можна розгулювати 29 листопада в одній шкарпетці, тапочці або панчосі по дому — помре хтось із батьків;
Не можна говорити з людиною, стоячи через поріг — прикмета, що посваритеся.