МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ ЗВЕРНУЛОСЬ ДО УКРАЇНЦІВ

Шановні Українці. Міністерство оборони України звертає Вашу увагу, що Російська Федерація у традиційній для себе манері продовжує підвищувати градус ненависті до всього Українського, у зв’язку з чим помітно збільшилася кількість російських фейків та вкидів в інформаційному просторі на військову тематику, зокрема, у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації.
Мета цих фейкових повідомлень виготовлених спецслужбами Російської Федерації та контрольованою ними «фабрикою тролей» цілком зрозуміла — посіяти панічні настрої серед Українців у зв’язку із оголошенням воєнного стану у визначених областях нашої держави.
Зокрема, у деяких ЗМІ та стрічках соцмереж з’являються неіснуючі та відверто абсурдні за своїм змістом нібито «накази, директиви та розпорядження» від керівництва Міністерства оборони України. Однією з цих нісенітниць є нібито «наказ Міністра оборони України» щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту у Збройних Силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт.
Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що усі ці нібито «офіційні документи» та «накази», які начебто мають підписи військового керівництва Міноборони та Збройних Сил України не існують та є черговими фейками.
Також Російська Федерація вдається до інших провокаційних інформаційних дій в окремих районах вздовж державного кордону України. Як повідомлялося, 27 листопада, жителям Путивлівського району Сумської області, що територіально межує з державним кордоном з Російською Федерацією, від імені Міністерства оборони України надходили SMS-повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини. Подібні SMS зафіксовано й в інших областях.
Міністерство оборони України повідомляє, що не має жодного відношення до розсилання подібних повідомлень та й ніколи Збройні Сили України не вдавалися до подібних заходів інформування громадян. Натомість є чимало прикладів розсилки спам-повідомлень російсько-окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями, що підтримуються Росією на території Донецької та Луганської областей. Тому ця тактика окупанта-агресора вже відома.
Даний російський інформаційний вплив на громадян України є ніщо іншим як черговими проявами «гібридної» агресії Росії проти нашої держави.
Міноборони України закликає співгромадян не вестися на провокації спецслужб Російської Федерації, перевіряти новини та довіряти лише інформації з офіційних джерел.
Слава Україні!