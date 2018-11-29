МЕШКАНКА ДОБРОПІЛЛЯ РОЗРАХУВАЛАСЬ ЗА ФЕЙКОВИЙ «ПРИЗ» СПРАВЖНІМИ ГРОШИМА

Будьте уважні! У аферистів з’явилась нова шахрайська схема: вони повідомляють «жертві» про виграний цінний приз, кур’єр приносить його додому «щасливцю», той розраховується за доставку, однак замість обіцяного «призу» в посилці виявляються дрібниці. Саме на такий «гачок» вчора потрапила добропільчанка.
До чергової частини Добропільського відділення поліції звернулась жінка і повідомила, що її ошукали.
З’ясувалось, що напередодні потерпілій зателефонував невідомий, назвався менеджером інтернет-компанії і сказав, що саме вона перемогла в лотереї та стала володаркою призу вартістю 47 тисяч гривень. Незнайомець не сказав, що саме виграла жінка, однак додав, що завтра кур’єр доставить виграш і треба буде заплатити лише за його доставку. Вже наступного дня кур’єр дійсно приніс посилку. Добропільчанка, зрадівши такій вдачі, навіть не зазирнула в середину, та заплатила 863 гривні за доставку. Але на жінку чекало розчарування – в коробці, замість дорогого цінного подарунка, знаходились дешеві миючі засоби.
Потерпіла намагалась зв’язатись із менеджером, який їй телефонував напередодні, але номер був поза межею досяжності.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб шахраїв, які ошукали добропільчанку.
Правоохоронці застерігають: не довіряйте незнайомцям, які повідомляють вам про грошовий виграш чи цінний приз. Вас повинно насторожити подібне повідомлення, особливо якщо ви не брали участь в будь-якій лотереї чи розіграші. Перш ніж розраховуватись за посилки, не лінуйтесь перевіряти її вміст на відповідність встановленої ціні та якості.
Покровський відділ поліції
Донецької області