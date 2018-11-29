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ДОРОГУ МИРНОГРАД-КОСТЯНТИНіВКА ВІДКРИЛИ НА ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

29.11.2018 Варто знати, Новини Комментариев нет

З 27 листопада відкрито рух для всіх видів транспорту по автомобільній дорозі державного значення за маршрутом Мирноград — Костянтинівка. Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.

Служба автомобільних доріг у Донецькій області уточнює, що відновлення проїзду є тимчасовим заходом, пов’язаним з необхідністю забезпечити безперебійне транспортне сполучення і оперативне виконання робіт із зимового утримання між Мирноградом і Костянтинівкою на час несприятливих погодних умов.

«Після завершення зимового періоду комплексне відновлення траси продовжиться. До того часу на об’єкті будуть виконуватися роботи, не пов’язані з ремонтом основного проїзду», — йдеться в повідомленні облавтодору.

У службі також закликають водіїв бути вкрай пильними і обережними за кермом і брати до уваги тимчасові знаки, встановлені дорожниками для продовження робіт.

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