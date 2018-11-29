ДОРОГУ МИРНОГРАД-КОСТЯНТИНіВКА ВІДКРИЛИ НА ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

З 27 листопада відкрито рух для всіх видів транспорту по автомобільній дорозі державного значення за маршрутом Мирноград — Костянтинівка. Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України.
Служба автомобільних доріг у Донецькій області уточнює, що відновлення проїзду є тимчасовим заходом, пов’язаним з необхідністю забезпечити безперебійне транспортне сполучення і оперативне виконання робіт із зимового утримання між Мирноградом і Костянтинівкою на час несприятливих погодних умов.
«Після завершення зимового періоду комплексне відновлення траси продовжиться. До того часу на об’єкті будуть виконуватися роботи, не пов’язані з ремонтом основного проїзду», — йдеться в повідомленні облавтодору.
У службі також закликають водіїв бути вкрай пильними і обережними за кермом і брати до уваги тимчасові знаки, встановлені дорожниками для продовження робіт.