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ГОРОСКОП НА 29 НОЯБРЯ

29.11.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Откройте в себе «бунтаря». Дайте взбучку всем, кому хотите.

Телец

Побольше мечтайте, ведь мысли часто материализуются.

Близнецы

Выпишите то, что делает тебя счастливым и начните с этого день.

Раки

Депрессия – не выход из ситуации! Появятся силы, чтобы все изменить.

Лев

Если надо принять важное решение, посоветуйся с авторитетом.

Дева

Добавьте в жизнь ярких красок! Сделайте себе праздник!

Весы

Направьте всю энергию на саморазвитие! Результат поразит.

Скорпион

Для вас нет ничего невозможного! Вы убедитесь в этом.

Стрелец

Будьте честными с собой! Розкритикуйте, если надо!

Козерог

Как вы поведете себя в конфликте, такие вы и на самом деле.

Водолей

Осуществится самая заветная мечта. Будет драйвово.

Рыбы

День начнется очень напряженно, но все решится.

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