ГОРОСКОП НА 29 НОЯБРЯ

Овен
Откройте в себе «бунтаря». Дайте взбучку всем, кому хотите.
Телец
Побольше мечтайте, ведь мысли часто материализуются.
Близнецы
Выпишите то, что делает тебя счастливым и начните с этого день.
Раки
Депрессия – не выход из ситуации! Появятся силы, чтобы все изменить.
Лев
Если надо принять важное решение, посоветуйся с авторитетом.
Дева
Добавьте в жизнь ярких красок! Сделайте себе праздник!
Весы
Направьте всю энергию на саморазвитие! Результат поразит.
Скорпион
Для вас нет ничего невозможного! Вы убедитесь в этом.
Стрелец
Будьте честными с собой! Розкритикуйте, если надо!
Козерог
Как вы поведете себя в конфликте, такие вы и на самом деле.
Водолей
Осуществится самая заветная мечта. Будет драйвово.
Рыбы
День начнется очень напряженно, но все решится.