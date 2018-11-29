ВНЕСОК МИТНИКІВ ДОНЕЧЧИНИ ДО СКАРБНИЦІ ДЕРЖАВИ ЗА СІЧЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ СКЛАВ ПОНАД 6 МЛРД ГРИВЕНЬ

Сума фактичних перерахувань до держбюджету країни від Донецької митниці ДФС, отриманих за рахунок адміністрування митних платежів, впродовж 10 місяців поточного року склала 6,035 млрд гривень. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року надходження зросли майже на чверть або на 1,2 млрд гривень.
Збільшення митних платежів обумовлено зростанням обсягів ввезення сировинних товарів, які імпортуються найпотужнішими бюджетоформуючими промисловими підприємствами регіону для виробництва власної продукції. До трійці товарів-лідерів входять вугілля, мінеральні продукти, машини, устаткування й транспорт. Кам’яне вугілля залишається основним бюджетоформуючим товаром по Донецькій митниці ДФС. Протягом січня-жовтня 2018 року його частка в загальному обсязі надходжень становить понад 47% або більше 2,8 млрд гривень.
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка лібералізувала взаємний доступ до ринків товарів та послуг, з початку року митницею видано 2569 Сертифікатів форми EUR.1. Порівняно із відповідним періодом 2017 року кількість виданих митницею сертифікатів зросла в 1,8 рази або на 1159 Сертифікатів. Нагадаємо, що наявність у експортера українських товарів таких сертифікатів надає можливість отримувачу вантажу з країн ЄС зменшити розмір ввізного мита при митному оформленні, що робить українські товари більш конкурентоспроможними на європейському ринку.