«ХОФФЕНХАЙМ» — «ШАХТЕР» — 2:3. БРАЗИЛЬЦЫ ПРИНЕСЛИ ПОБЕДУ «ГОРНЯКАМ» НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ

В Германии состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором решалась судьба подопечных португальского тренера Паулу Фонсеки: быть или не быть «горнякам» в еврокубках весной?
Расклады для «Шахтера» перед матчем в Зинсхайме (есть ведь ще игра в декабре в Харькове против французского «Лиона») были просты: только 2 победы в 2-х последних матчах давали шанс (но не гарантировали! Многое еще зависело от результатов в параллельных матчах в группе F) на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ничья в Германии оставляла возможность претендовать только на 3-е место и путевку в Лигу Европы. Поражение же означало окончательный и бесповоротный конец еврокомпании-2018/2019.
«Шахтеру» в этом матче пришлось обходиться без своего лидера Марлоса. А вот, отсутствие защитника Ярослава Ракицкого, который даже не полетел в Германию на матч, уже давно не потеря. Его игровая форма далека от идеальной, и все выглядит весьма логично по отношению к опытному, но сдавшему в требованиях к себе, игроку.
В итоге «Шахтер» вышел на матч в таком составе: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Майкон – Данченко, Коваленко, Тайсон – Жуниор Мораес.
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека до матча говорил, что такая ситуация особо не радует, но не очень-то и напрягает: мол, «Шахтер» не перестанет играть в свой привычный атакующий футбол.
Португальский «коуч» не обманул: «Шахтер» вышел на поле забивать и побеждать. И уже спустя полтора десятка минут вел в счете – 0:2. Оба гола на счету бразильцев: на 14-й минуте отличился Исмаили, а на 15-й Тайсон. Впрочем, еще тогда подумалось, что это еще не конец… И, правда, — уже на 18-й минуте хорват «Хоффе» Андрей Крамарич (любит он забивать украинским командам, Андрей Шевченко не даст соврать) сквитал один мяч – 1:2. А на 40-й минуте Стефан Цубер опять установил равновесие — обидно, но не скучно.