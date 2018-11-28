У ХРИСТИЯН СХІДНОГО ОБРЯДУ ПОЧИНАЄТЬСЯ РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

У християн східного обряду 28 листопада починається Різдвяний піст. Це один із найтриваліших і найсуворіших постів, він триватиме 40 днів включно до 7 січня.
Цей піст також називали Малою Чотиридесятницею, оскільки Різдво Христове вважали другим Великоднем, тож витримували перед ним сорокаденний період фізичного й духовного очищення.
У дні Різдвяного посту забороняється вживати в їжу м’ясо, молочні продукти і яйця, алкоголь, крім вина в окремі дні. У середу і п’ятницю не можна також їсти страви з рослинною олією, їжа повинна бути термічно необробленою.
У ці дні допустимо вживання хліба, сухарів, горіхів, сирих або квашених овочів, фруктів і сухофруктів, маслин, меду, трав’яних або фруктових відварів і настоїв. А ось хрестити дітей і дорослих в різдвяний піст можна.
А ще Церква цього дня вшановує мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва. Ці святі жили в ІІІ-ІV століттях і загинули мученицькою смертю за христову віру.
Народні прикмети на погоду такі: «Якщо в цей день лежить сніг, то долежиться до повені»; «Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку».