У МИРНОГРАДІ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ ВОГНЕБОРЦІ ВРЯТУВАЛИ ЧОЛОВІКА

28 листопада о 04:00 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в одній з квартир на м-ні Молодіжний у м. Мирноград Донецької області.
За лічені хвили на місце події прибули чергові відділення 9-го Державного пожежно-рятувального загону. Рятувальники з’ясували, що вогонь спалахнув в квартирі на 1-му поверсі 5-ти поверхового будинку. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі в приміщенні вогнеборці виявили чоловіка. У складі ланки ГЗДС бійці ДСНС винесли чоловіка на свіже повітря та передали представникам швидкої допомоги. Постраждалого було госпіталізовано до ЦМЛ м. Мирноград з діагнозом: опіки 3-го ступеню кистей рук, сідниць, стегон та обличчя у задовільному стані.
Пожежа була локалізована о 04:30 та ліквідована – о 04:45.
Від Головного управління залучалось 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється відповідними фахівцями.
ГУ ДСНС України у Донецькій області