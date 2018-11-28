С 1 ДЕКАБРЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ КПВВ СОКРАТИТСЯ

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 декабря переходят на зимний график работы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Это значит, что время работы КПВВ уменьшается. Пропускные операции будут проводиться с 08.00 до 17.00, тогда как по осеннему графику КПВВ работают с 7.00 до 18.30. Переход происходит на основании распоряжения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева от 27 ноября.
С 1 декабря произойдет переход на зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий (с 08.00 до 17.00) в КПВВ на автомобильных дорогах:
дорожный коридор «Стаханов — Золотое — Горное – Лисичанск» — КПВВ «Золотой»;
дорожный коридор «Горловка – Бахмут» — КПВВ «Майорское»;
дорожный коридор «Донецк – Курахово» — КПВВ «Марьинка»;
дорожный коридор «Донецк — Мариуполь (через Мариуполь)» — КПВВ «Новотроицкое»;
дорожный коридор «Новоазовск — Покровск — Талаковка –Мариуполь» — КПВВ «Гнутово» (Пищевик)
дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье – Новоайдар» — КПВВ «Станица Луганская».