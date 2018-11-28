ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ БІЛЬШ СУВОРОГО ПОКАРАННЯ ДЛЯ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ВЧИНИВ РОЗПУСНІ ДІЇ СТОСОВНО НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ

Слов’янська місцева прокуратура подала до Апеляційного суду Донецької області апеляційну скаргу на вирок Краснолиманського міського суду, яким 41-річного мешканця смт. Дробишеве Лиманського району визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 КК України, тобто у вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, та засуджено до 3 років позбавлення волі з випробуванням на 2 роки.
Публічним обвинуваченням, яке підтримував у суді Лиманський відділ Слов’янської місцевої прокуратури, доведено, що у ніч на 2 квітня 2016 року чоловік увійшов до кімнати своєї доньки, на нижньому ярусі ліжка якої з дозволу своїх батьків ночувала її подруга. Користуючись довірою раніше знайомої йому 14-річної дівчини, зловмисник зняв з неї нижню білизну та вчинив щодо неї розпусні дії.
Під час досудового розслідування та судового слідства обвинувачений своєї провини у скоєнні інкримінованого злочину не визнав, проте кількості зібраних проти нього доказів, у тому числі низки судових експертиз, виявилось достатньо для повного визнання судом його провини — саме за цих підстав прокуратура намагається добитись для засудженого більш суворого покарання.
Прес-служба прокуратури Донецької області