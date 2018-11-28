МІНАГРОПОЛІТИКИ: 30-ДЕННИЙ ВОЄННИЙ СТАН НЕ НЕСЕ РИЗИКІВ ПРОДОВОЛЬЧОГО ХАРАКТЕРУ

Мінагрополітики, на яке покладено завдання забезпечення продовольчої безпеки в країні, констатує профіцит основної групи продуктів харчування та не бачить підстав для виникнення дисбалансу внаслідок дії воєнного стану в низці областей України. Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, інформує Урядовий портал.
«ведеться регулярна статистика щодо забезпечення регіонів основними продуктами харчування, зокрема, в якій з областей необхідне додаткове постачання, а які знаходяться на повному самозабезпеченні. Оперативні дані свідчать, що пропозиція продуктів значно перевищує попит», — зазначив Максим Мартинюк.
Баланси попиту і пропозиції за основними продуктами харчування були свідомо наведені у більш широкому діапазоні (листопад 2018 — січень 2019 рр.), що перевищує максимальну тривалість режиму воєнного стану. Профіцит спостерігається у всіх проаналізованих категоріях, а саме: борошна пшеничного, крупи гречаної, свинини, м’яса птиці, яєць курячих, олії соняшникової, цукру, овочів борщового набору.
«Продукції більш ніж достатньо за всіма базовими категоріями, і вона доступна в будь-який момент. У разі спекулятивного росту цін є широкий інструментарій для їх регулювання», — додав перший заступник Міністра.