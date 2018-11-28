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ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ВАРТІСТЮ 246 ТИС ГРН, ОРЕНДОВАНУ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ, ПОВЕРНУТО ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

28.11.2018 Новини Комментариев нет

Органами прокуратури Донеччини у судовому порядку захищено інтереси держави у сфері земельних відносин.

Так, у ході вивчення стану додержання вимог земельного законодавства на підпорядкованій території Красноармійською місцевою прокуратурою установлено, що Селидівською міською радою, упорушення ч. 2 ст. 124 Земельного кодексу України, надано в оренду сільськогосподарському приватному підприємству земельну ділянку площею 6,2 га без проведення земельних торгів.

Ураховуючи викладене, з метою захисту державних інтересів, прокуратурою до Господарського суду Донецької області пред’явлено позов в інтересах держави до Селидівської міської ради та агрофірми про визнання незаконним рішення ради, недійсним — договору оренди та зобов’язання повернути земельну ділянку, вартість якої складає 246 тис грн.

 Під час судового розгляду відповідачами по справі вжито заходів щодо добровільного вирішення спору, а саме міською радою прийнято рішення про припинення права оренди земельної ділянки, розірвання відповідного договору, а також складено акт приймання-передачі землі територіальній громаді.

   Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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