В ГЕНШТАБЕ НАЗВАЛИ ШЕСТЬ ПУНКТОВ, О КОТОРЫХ НЕ ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ УКРАИНЦЫ

Обратился к украинцам с просьбой Генеральный штаб ВСУ.
Украинцев просят не проводить фото и видеосъемку, а также трансляции в сети с информацией о передвижении военной техники.
Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.
Так, военные обращаются к гражданам Украины с просьбой не проводить фото, видеосъемку, онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие:
- Расположение военной техники, вооружения, имущества и личного состава. 2. Движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава. 3. Режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию. 4. Задачи органов военного управления, войск относительно боевой готовности, оперативной подготовки и применения сил. 5. Подготовку и проведение учений: тренировок, маневров, военных игр. 6. Организацию, численность и дислокацию войск.