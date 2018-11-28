АКУШЕРИ-ГІНЕКОЛОГИ З ПОКРОВСЬКА ТА МИРНОГРАДА ПОДІЛИЛИСЯ ДОСВІДОМ НА РЕГІОНАЛЬНІЙ НАРАДІ

27 листопада в Краматорськ відбулася нарада у заступника директора департаменту – начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Філіппової Н.Г. «Про хід виконання заходів щодо регіоналізації перинатальної допомоги в Донецькій області». Про це повідомляєтьсяу у Facebook на сторінці Департаменту Охорони Здоров’я Облдержадміністрації Донецької області.
1. «Про хід виконання Регіональної програми «Репродуктивне та статеве здоров’я Донецької області» на 2018 — 2022 роки» (доповідав Дорошенко С.А. – начальник відділу лікувально – профілактичної допомоги дітям та матерям ДОЗ ОДА).
2. Впровадження та виконання принципів регіоналізації перинатальної допомоги в Донецької області (доповідав Ханча Ф.О. — головний позаштатний спеціаліст з акушерства та гінекології ДОЗ ОДА).
Співдоповідачами виступили:
• Циганок І.І., завідуючий перинатального центру у складі Покровської ЦРЛ, доповів про організацію надання медичної допомоги роділлі, пологи у якої ускладнилися емболією навколоплідними водами.
• Котов Ю.Г., районний акушер-гінеколог Бахмутського району, доповів про організацію надання медичної допомоги вагітній з онкологічним захворюванням.
• Перетятько І.М., міський акушер-гінеколог м.Мирноград, доповів про організацію надання медичної допомоги вагітній з тяжкою патологію опорно-рухової системи та вираженим зниженням функції легенів.
• Павленко С.В., районний акушер-гінеколог Добропільського району, доповів про організацію надання медичної допомоги вагітній з замерлою вагітністю, яка ускладнилася кровотечею та ДВЗ синдромом.
Секретар атестаційної комісії департаменту охорони здоров’я Ольшевський В.С. доповів про формування заявок на курси тематичного удосконалення на 2019 рік та порядок подання документів до атестаційної комісії.
Комлев К.В., головний лікар КЗОЗ «Перинатальний центр м. Маріуполь», доповів про створення громадської організації «Асоціація акушерів – гінекологів Донецької області».
У нараді взяли участь більш 60 лікарів акушерів-гінекологів з мм. Маріуполь, Волноваха, Селидове, Покровськ, Миноград, Торецьк, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Бахмут та Мар’їнського, Бахмутського, Слов’янського районів.