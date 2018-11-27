ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 ЛИСТОПАДА

1095 — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід
1620 — Пілігріми висадились в Америці.
1893 — у Львові відбулася прем’єра п’єси Іван Франка «Украдене щастя», постановку здійснив Кость Підвисоцький, який і виконав роль Миколи Задорожного. Анну грала Антоніна Осиповичева.
1895 — Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.
1897 — ввели в експлуатацію Єнакієвський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України.
1918 — відбулося перше установче спільні збори Української Академії Наук, на яких президентом Академії було обрано В. Вернадського, секретарем — А.Кримського.
1928 — в Одеській окрузі створено першу в СРСР машинно-тракторну станцію.
1937 — у віці 73 років «народний патріарх» митрополит Василь (Липківський) розстріляний за вироком «трійки» НКВC.
1939 — утворено Дрогобицьку та Львівську області
1943 — Битва підрозділів УПА з 2 дивізіями вермахту у Чорному лісі.
1952 — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.
1971 — радянська автоматична станція Марс-2 зробила посадку на Марсі.
1992 — у Відні пожежа охопила палац Гофбург. Від вогню постраждали Великий і Малий зали, де в 1814-15 роках проходили засідання Віденського конгресу, два гобелени 18 століття, але пожежникам вдалося врятувати палац.
1997 — газета «Всеукраинские ведомости» оприлюднила матеріал про злочинні фінансові махінації фірми «Республіка», очолюваної І. Бакаєм, та про мільйонні збитки, що зазнала держава через діяльність цього підприємства.
2004 — Верховна Рада України на позачерговому засіданні визнала результати повторного голосування на виборах Президента 21.11.2004 такими, що не відображають повною мірою волевиявлення народу і є недійсними. За прийняття такого рішення проголосувало 323 депутати.