СОВБЕЗ ООН В 18:00 СОБЕРЕТСЯ НА ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ

Совет Безопасности ООН в понедельник проведет экстренное совещание относительно агрессивных действий Российской Федерации против Украины в Азовском море. Об этом сообщила в Twitter постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, пишет 112.ua.
Срочное заседание Совета Безопасности ООН запланировано на 11:00 по нью-йоркскому времени (в 18:00 по Киеву).
Официальный Киев призвал созвать совещание Совбеза ООН после обстрела и захвата россиянами кораблей Военно-Морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», которые осуществляли переход из Одессы (Черное море) в Мариуполь (Азовское море), двигаясь через Керченский пролив. Неизвестна судьба 23 украинских моряков, которые были захвачены во время атаки.
Украинские власти опасаются, что Москва открыла новый фронт агрессии на Азовском море. Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел проинформировать страны «Большой семерки» и членов Совета Безопасности ООН о действиях РФ в Азово-Керченской акватории.
С аналогичным призывом рассмотреть морской конфликт на Совбезе ООН выступила и Москва. Она утверждает, что украинские суда нарушили ее морскую границу.
Напомним, Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять стран — США, Россия (как правопреемница СССР), Франция, Великобритания и Китай — являются постоянными членами с правом вето. 10 непостоянных членов Совета Безопасности избираются по географическому принципу на двухлетний срок — по 5 каждый год.