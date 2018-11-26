НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 26 ЛИСТОПАДА 26.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 26 листопадаЯкщо дощ 26 листопада йде, і взагалі, в попередні дні також була негода — це обіцяє багатий урожай в наступному роціВугілля в печі тліють яскраво — буде погана погодаПоривчастий вітер 26 листопада затихає тільки до вечора — в найближчі дні можна очікувати потепління.Якщо людина народилася 26 листопада, то в якості талісмана їй потрібно носити шпінельЧумацький шлях відмінно проглядається — за прикметами, чекай холоднечуЗірки 26 листопада мерехтять яскраво — чекай сніжну і вітряної погодиШум лісу чується — це віщує нещастяВдень почалася снігова буря — вночі буде морозДерева вкрилися інеєм — за прикметами, буде врожайний рікБудь-які опади віщують багатий урожай в наступному роціЗайці тікають із лісу — буде холоднечаСніг падає великими пластівцями — буде легкий морозКаркають ворони — чекай відлигиЯкщо відправитися в подорож 26 листопада, то воно буде вдалимМожна лікувати порушення мовлення у дітейНе можна лаятися на Івана, інакше Бог ніколи молитов не почуєЛюди, чиє ім’я починається на букву «І», в цей день будуть особливо вдалими Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ