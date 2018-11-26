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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 26 ЛИСТОПАДА

26.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 26 листопада

  1. Якщо дощ 26 листопада йде, і взагалі, в попередні дні також була негода — це обіцяє багатий урожай в наступному році
  2. Вугілля в печі тліють яскраво — буде погана погода
  3. Поривчастий вітер 26 листопада затихає тільки до вечора — в найближчі дні можна очікувати потепління.
  4. Якщо людина народилася 26 листопада, то в якості талісмана їй потрібно носити шпінель
  5. Чумацький шлях відмінно проглядається — за прикметами, чекай холоднечу
  6. Зірки 26 листопада мерехтять яскраво — чекай сніжну і вітряної погоди
  7. Шум лісу чується — це віщує нещастя
  8. Вдень почалася снігова буря — вночі буде мороз
  9. Дерева вкрилися інеєм — за прикметами, буде врожайний рік
  10. Будь-які опади віщують багатий урожай в наступному році
  11. Зайці тікають із лісу — буде холоднеча
  12. Сніг падає великими пластівцями — буде легкий мороз
  13. Каркають ворони — чекай відлиги
  14. Якщо відправитися в подорож 26 листопада, то воно буде вдалим
  15. Можна лікувати порушення мовлення у дітей
  16. Не можна лаятися на Івана, інакше Бог ніколи молитов не почує
  17. Люди, чиє ім’я починається на букву «І», в цей день будуть особливо вдалими

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