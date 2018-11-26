ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ СНБО: ВОЗМОЖНОЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

В полночь 26 ноября в Киеве состоялось заседание СНБО Украины, на котором рассматривалась возможность введения военного положения.
Итоги заседания сообщает 112.ua:
— Президент Украины Петр Порошенко поддержал позицию военного комитета о вынесении на заседание СНБО решения о введении военного положения.
«Я, как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду».
Порошенко подчеркнул, что введение военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия.
— По словам главы Нацбанка Якова Смолия, военное положение не повлияет на работу банков в Украине.
— По словам главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала, ГПСУ в период военного положения перейдет на усиленный режим охраны границы и обороны.
— По итогам заседания СНБО направил в Раду предложение ввести военное положение на 60 дней. Рада соберется на экстренное заседание 26 ноября в 16:00.
Официальная формулировка (на основе закона Украины «О правовом режиме военного положения»): Военное положение — это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности в отношении государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.
Он предусматривает предоставление полномочий соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления, «необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности».
Это включает в себя «временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений».
То есть
— чрезвычайная ситуация, вызванная военным вторжением или угрозой такого нападения на Украину;
— наделение военных подразделений и государственных органов особыми правами;
— ограничение прав гражданского населения и бизнеса, обязанных по требованию военного командования выходить на общественные работы или предоставлять свое имущество для нужд армии.
Военное положение вводят в четыре шага:
Первый – СНБО готовит и подает предложения по вводу военного положения по всей Украине или ее части.
Второй – Администрация президента оформляет указ, президент его подписывает.
Третий – Верховная Рада утверждает указ президента.
Четвертый – оглашение указа.
Некоторые детали
Эвакуация населения и предприятий из опасных районов.
Возможно введение трудовой повинности для трудоспособных граждан.
Возможное введение комендантского часа.
Возможное введение контроля над СМИ.
Возможное изъятие для временного использования любого имущества частников и госучреждений.
Использование помещений и оборудования фабрик, офисов и т. д. для целей обороны.
Политическая жизнь
Запрет:
— изменения Конституции Украины;
— любых выборов и референдумов.
— забастовок.