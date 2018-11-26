ГОРОСКОП НА 26 НОЯБРЯ

ОВЕН
Для Овнов с сегодняшнего дня наступает довольно нелегкий период, связанный с душевными переживаниями и финансовыми трудностями. Однако, стоит помнить, что в пределах невзгод лежат уроки успеха. Если грамотно подойти к решению своих проблем — вы непременно сможете достичь своих целей.
ТЕЛЕЦ
В первый рабочий день для Тельцов важно найти время для семьи и родных, близкие люди будут очень рады вниманию с вашей стороны. Вы также можете побаловать себя и родных приятным сюрпризом. Ваша любовь и привязанность, несомненно, окупятся и вернутся к вам в большей мере.
БЛИЗНЕЦЫ
Сегодня никакие хлопоты и суета не потревожат Близнецов. Вам удастся сдержать свои эмоции, остаться умиротворенным. Какая-то неудобная ситуация может заставить вас чувствовать себя в ловушке, но если вы постараетесь — непременно найдете способ обернуть все в выгодную для себя сторону.
РАК
Понедельник определенно станет для Рака захватывающим днем, особенно если вы — человек искусства. Ваши идеи будут услышаны и поприветствуются руководством и коллегами. Однако не стоит их продвигать слишком настойчиво, иначе можете нажить себе врагов. Гороскоп на сегодня призывает оставаться более мягкими и рассудительными.
ЛЕВ
Львам необходимо уделить сегодня внимание своему здоровью, поскольку вы можете страдать от недуга, о котором не пока догадываетесь и не догадываетесь. Попробуйте упорядочить свою жизнь и не поддаваться негативному влиянию стрессовых ситуаций. Вы наверняка нуждаетесь в здоровой еде и регулярных упражнениях, поэтому звезды советуют обратить внимание именно на эти моменты.
ДЕВА
В этот понедельник уделите больше внимания своей семье и семейным проблемам, чем обычно. Вы наверняка захотите провести время за личными делами, однако лишний час с близкими окажется не только приятным, но и значительно укрепит ваши отношения, поможет уладить мелкие неурядицы.
ВЕСЫ
Сегодня Весы могут испытать серьезные финансовые проблемы. Возможно, вам придется сильно поднапрячься, чтобы получить желаемое. Поздно вечером вам удастся достичь некоторых краткосрочных целей, которые уже давно приносят беспокойство. Звезды предсказывают, что понедельник вы закончите в приподнятом настроении.
СКОРПИОН
Сегодня день Скорпионов окажется несколько хаотичным, насыщенным событиями и динамичным. Жизнь бьет ключом, и вам это определенно нравится. Однако, гороскоп на сегодня советует не пускать все на самотек и все-таки тщательно контролировать все происходящее вокруг. Продолжайте развиваться, изучая новые вещи, чтобы поддерживать свой прогресс.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждет сегодня чудесное начало дня, в частности, уникальные и приятные сюрпризы в романтической жизни. В супружеских отношениях начинается период затишья и умиротворения: мир и счастье преобладают в семье. Звезды обещают, что весь день будет цветущим и веселым.
КОЗЕРОГ
Сегодня атмосфера в доме Козерогов может быть ощутимо напряженной. Требования членов семьи будут увеличиваться, и вы всячески будете стараться справиться с ними. Гороскоп на сегодня предупреждает, что вы столкнетесь с большими расходами на удовлетворение этих требований, поэтому стоит рационально распределить свои сбережения и силы.
ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на 26 ноября говорит, что Водолеи должны заботиться о своем здоровье. Возможно, ваше самочувствие несколько ухудшается в связи с нервной обстановкой вокруг, поэтому, стоит расслабиться и не обращать внимания на различные провокации. Звезды также пророчат, что вы в ближайшее время вам предстоят встречи с некогда очень близкими вам друзьями.
РЫБЫ
Рыбам испытания понедельника будут даваться очень нелегко, и, вероятно, из-за того, что вы будете находиться в слишком расслабленном состоянии как для рабочей недели. Будьте готовы к неудачам и многочисленным вызовам судьбы. При этом не стоит пугаться и отчаиваться — эти обстоятельства лишь помогут вам прийти к важным выводам и научиться новому.