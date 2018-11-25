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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА 25 ЛИСТОПАДА

25.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 25 листопада

  1. Дощ іде 25 листопада до 4 грудня будуть відлиги
  2. Потрібно прочитати молитву Іоанну, щоб діти були у безпеці і не хворіли
  3. Дощ пішов 25 листопада — холодів не буде до Введення
  4. Ще не похолодало — весна буде ранньою
  5. Якщо людина народилася 25 листопада, то вона буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею. В якості талісмана їй варто носити бірюзу або турмалін
  6. Мряка вранці спостерігається — ввечері будуть заморозки
  7. Хмари пливуть проти вітру — чекай снігопаду найближчим часом
  8. Низькі хмари 25 листопада — будуть морози
  9. Яка погода на Івана — таким і початок грудня буде
  10. Дощ іде — прикмета, що до лютого будуть стояти сирі і вологі погоди
  11. Яскраво горить вогонь у печі — на вулиці в найближчі дні буде суха і морозна погода
  12. В печі утворюється зола — чекай тепла
  13. Сніг випав 25 листопада — пролежить до весни, а сама весна буде пізньою
  14. Якщо в цей день зробити добру справу, то воно обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їх доля на тому світі
  15. Якщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде одна
  16. Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довго
  17. Якщо у цей день дівчина купить взуття за компанію з подругами, то це приведе до невдач в особистому житті
  18. Всі чоловіки на 25 листопада надзвичайно щедрі
  19. Якщо дружина нагодує чоловіка горіхами, то він, згідно з прикметами, перестане бурчати і буде ласкавим

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