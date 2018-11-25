НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА 25 ЛИСТОПАДА 25.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 25 листопадаДощ іде 25 листопада до 4 грудня будуть відлигиПотрібно прочитати молитву Іоанну, щоб діти були у безпеці і не хворілиДощ пішов 25 листопада — холодів не буде до ВведенняЩе не похолодало — весна буде ранньоюЯкщо людина народилася 25 листопада, то вона буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею. В якості талісмана їй варто носити бірюзу або турмалінМряка вранці спостерігається — ввечері будуть заморозкиХмари пливуть проти вітру — чекай снігопаду найближчим часомНизькі хмари 25 листопада — будуть морозиЯка погода на Івана — таким і початок грудня будеДощ іде — прикмета, що до лютого будуть стояти сирі і вологі погодиЯскраво горить вогонь у печі — на вулиці в найближчі дні буде суха і морозна погодаВ печі утворюється зола — чекай теплаСніг випав 25 листопада — пролежить до весни, а сама весна буде пізньоюЯкщо в цей день зробити добру справу, то воно обов’язково зарахується померлим родичам і полегшить їх доля на тому світіЯкщо до цього дня дівчина не обзаведеться хлопцем, то до Масляної буде однаПокупки, здійснені в цей день, будуть вдалими і прослужать довгоЯкщо у цей день дівчина купить взуття за компанію з подругами, то це приведе до невдач в особистому життіВсі чоловіки на 25 листопада надзвичайно щедріЯкщо дружина нагодує чоловіка горіхами, то він, згідно з прикметами, перестане бурчати і буде ласкавим Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ