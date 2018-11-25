ГОРОСКОП НА 25 НОЯБРЯ

Овен
Новые знакомства зарядят вас энергией и направят на новые идеи.
Телец
Отличный день для достижений в личной жизни и в сердечных делах.
Близнецы
Устройте маленький праздник или просто сделайте что-то приятное любимому человеку.
Раки
Благоприятный день для душевного общения с близкими.
Лев
Настало время для исследования новых мест, поэтому настройтесь на приключения.
Дева
Вам не стоит суетиться, даже если вас провоцируют на это.
Весы
Если будете продолжать пытаться сделать все идеально, только навредите.
Скорпион
Не сомневайтесь и прислушивайтесь к полезным советам друзей.
Стрелец
Уделите время изучению чего-то нового. Этим Вы сделаете себе только лучше.
Козерог
Вы просто не воспринимаете отказы и готовы пойти на все ради желанной цели.
Водолей
Делать то, что Вам хочется, просто невозможно. Особенно сейчас.
Рыбы
Не пытайтесь понять, почему все происходит именно так, как происходит.