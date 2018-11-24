НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 24 ЛИСТОПАДА

Народні прикмети на 24 листопада
Йде мокрий сніг або стоїть ясна погода, то до 4 грудня ще трапляться відлиги
Тепла погода на Студита — зима теж буде теплою, і навпаки
Сонце 24 листопада світить на Федора — чекай похолодання
Йде дощ 24 листопада — тепло протримається до Введення
Багато зірок на небі — прикмета, що буде багато грибів і ягід. До речі, щоб ця прикмета збулася, заварювали чай з сушеними ягодами
Якщо людина народилася на Федора, то у неї буде норовиста вдача, а в якості талісмана їй слід носити цитрин
Гуси вийшли на лід — прикмета, що буде відлига на Різдво
Ще не всі колосся обрані до 24 листопада — у наступному році сходи будуть дуже поганими. Саме тому, селяни намагалися завершити всі роботи заздалегідь
Якщо в цей день приготувати і з’їсти гарячій борщ, то зима буде м’якою і теплою
Не варто 24 листопада грати весілля або влаштовувати сватання в цей день — шлюбний союз буде нещасливим
Потрібно обов’язково викинути посуд з тріщинами в цей день, щоб, згідно з прикметами, не відчувати бідності