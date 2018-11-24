ГОРОСКОП НА 24 НОЯБРЯ

Овен
Вы на пороге новых открытий, ваша идея скоро реализуется.
Телец
Держите руку на пульсе, ведь сегодня вас ждет сюрприз от новых знакомых.
Близнецы
Долгожданная встреча поможет вам переосмыслить старую проблему.
Раки
Время, проведенное с семьей, придаст вам сил на всю предстоящую неделю.
Лев
Отдохните в кругу друзей или проведите день со своей половинкой.
Дева
Сегодня вы легки на подъем, активны, но слишком нетерпеливы.
Весы
День отлично подходит для того, чтобы воплотить в жизнь давние планы.
Скорпион
Многообещающий день, открывающий интересные возможности.
Стрелец
Будет возможность хорошо провести время, побывать на интересных мероприятиях.
Козерог
Проведите день в кругу друзей и родственников
Водолей
Благоприятный день для начала любых отношений.
Рыбы
Подходящий день для начала серьезных и ответственных дел.