ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 ЛИСТОПАДА

1638 — в урочищі Маслів Став ухвалена «Ординація Війська Запорозького Реєстрового».
1859 — Чарльз Дарвін опублікував свою працю «Походження видів», що є одним з найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення.
1910 — у Севастополі розпочала роботу офіцерська школа авіації.
1918 — ескадра Антанти окупувала Севастополь.
1969 — Договір про непоширення ядерної зброї ратифікований у США та СРСР (президент США Річард Ніксон підписав відповідний законопроект, договір був ратифікований Президією Верховної Ради СРСР).
1994 — в Україні розпочала свою діяльність місія ОБСЄ.
2004 — Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з позначкою, що цей документ «не відповідає волевиявленню українського народу». Не підписали протокол троє членів ЦВК — Андрій Магера, Руслан Князевич і Ярослав Давидович.
2015 — солдати Вільної сирійської армії підбили у вівторок російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку
2015 — початок загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття (зранку 25 листопада) турецькими силами російського винищувача «СУ-24», що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною Як наслідок розгортання реакції, оголошено про проведення позачергового засідання НАТО[1].