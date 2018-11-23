8,8 МЛРД ГРИВЕНЬ ОТРИМАЛИ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ДОНЕЧЧИНИ ЗА 10 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ

За січень-жовтень 2018 року місцеві бюджети Донецької області отримали 8,8 млрд грн, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 1,4 млрд грн, або майже на 19 відсотків.
«Левову» частину надходжень до місцевих бюджетів, або майже 70%, забезпечує податок з доходів фізичних осіб – за 10 місяців 2018 року вказаного податку зібрано більше 6 млрд гривень.
Крім того, важливими джерелами наповнення місцевих бюджетів є також плата за землю (0,8 млрд грн), єдиний податок (0,7 млрд грн), податок на прибуток і екологічний податок (по 0,4 млрд грн відповідно) та акцизний податок (0,2 млрд гривень).
З трійки лідерів серед територіальних громад найбільшу частину відрахувань до місцевих бюджетів, або майже третину, забезпечили платники податків м.Маріуполя – 2,7 млрд грн, бізнес-спільнота м. Покровськ та Покровського району поповнила бюджети на 1,2 млрд грн, а м. Краматорськ – на 0,9 млрд гривень.
Місцеві податки і збори відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів, так як надходження від них залишаються на місцях. В свою чергу, додаткові надходження до місцевих бюджетів сприяють реалізації соціальних і інфраструктурних перетворень регіону та покращують життя територіальних громад на Донеччині.