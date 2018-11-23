ФРІЗ ПОЗБАВИЛИ ДЕПУТАТСЬКОГО МАНДАТА І ПРИЗНАЧИЛИ МІНІСТРОМ

Верховна Рада підтримала подання прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана про призначення міністром у справах ветеранів народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенко» Ірини Фриз.
Як передає кореспондент, таке рішення підтримали 270 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер.
Фріз очолює постійну делегацію Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, є членом комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони, очолює підкомітет з питань безпеки державних інформаційних систем.
Вона пройшла до Верховної Ради під №30 списку партії «Блок Петра Порошенко». До цього вона працювала помічником Петра Порошенка під час його перебування на різних державних посадах, зокрема під час перебування його народним депутатом і секретарем Ради національної безпеки і оборони.
Як повідомлялося, 27 лютого 2018 року Верховна Рада України рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня Кабмін почав процес створення такого Міністерства.
Фракція «Блок Петра Порошенко» підтримала кандидатуру Ірини Фриз на пост глави Міністерства ветеранів.