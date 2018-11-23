У МИРНОГРАДІ ПРОЙШОВ КОНКУРС МИСТЕЦТВ «РІЗДВЯНІ КАНІКУЛИ»

У Мирнограді з метою сприяння відродженню та утвердженню духовних цінностей українського народу, залучення дітей та юнацтва до вивчення та розуміння кращих зразків традиційного народного та сучасного українського мистецтва, виявлення та заохочення нових талантів та обдарувань 19 листопада 2018 у Будинку творчості дітей та юнацтва відбувся міський відбірковий етап Міжнародного фестивалю – конкурсу мистецтв «Різдвяні канікули», у якому взяли участь учні ЗОШ №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, НВК. Про це повідомила радник міського голови Тамара Прокопова.
За підсумками роботи журі місця розподілились наступним чином:
номінація «Хореографія»:
1 місце Мужичук Любов НВК
номінація «Вокал»:
1 місце Савкевич Поліна ЗОШ № 6
Масюк Анастасія ЗОШ № 8
Глущенко Софія НВК
2 місце Кирилова Дарина ЗОШ № 9
Сухом’ясова Вікторія ЗОШ № 10
Гурт «ТОРТі» ЗОШ № 5
номінація «Читці»:
1 місце Череватова Анастасія ЗОШ № 4
Мороз Дар’я ЗОШ № 6
Стадник Даніїл ЗОШ № 10
Поплавська Сніжана ЗОШ № 8
2 місце Марушевська Валерія ЗОШ № 4
3 місце Сидоренко Роман ЗОШ № 4
Переможці рекомендовані до участі в обласному етапі Міжнародного фестивалю – конкурсу мистецтв «Різдвяні канікули».