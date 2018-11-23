УКРАЇНУ НАКРИЄ АНТИЦИКЛОН: ЯК ЗМІНИТЬСЯ ПОГОДА

У найближчу добу прохолодну і суху погоду в Україні буде формувати антициклон з центром над північчю країни, повідомляє Укргідрометцентр.
Без опадів. На дорогах, крім південних і більшості районів північних областей, місцями ожеледиця. У Карпатах вночі, вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 4-9 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла;
На заході України ясно. Температура повітря вночі -4 … -6 градусів, вдень -1 … + 12 градусів.
У Карпатах без опадів. Температура вночі + 1 … + 3 градусів, удень +5 … + 7 градусів.
На півночі України без опадів. Температура повітря вночі -5 … -7 градусів, вдень близько -1 … + 1.
У центрі України без опадів. Температура повітря вночі -5 … -7 градусів, вдень 0 … -2 градусів.
На сході України сухо. Температура повітря вночі -6 … -8 градусів, вдень 0 … + 2 градусів.
На півдні України без опадів. Температура повітря вночі -3 … -5 градусів, вдень -1 … + 1 градуса.
У Криму ясно. Температура повітря вночі -3 … -5 градусів, вдень -1 … + 1 градусів.
У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 4-6 ° морозу, вдень 0-2 ° морозу.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 листопада найвища температура вдень була зафіксована на позначці 15,3 градусів тепла в 1923 році, найнижча вночі — 18,3 градусів морозу в 1927 році.
У суботу, 24 листопада, в Україні також переважно без опадів, лише вночі на крайньому заході країни невеликий сніг і дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м / с. Температура вночі 2-7 ° морозу, на сході 7-12 ° морозу; вдень від 4 ° морозу до 1 ° тепла, на заході 2-7 ° тепла; на Закарпатті вночі 0-5 ° тепла, вдень 7-10 °.
У Києві суботу без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м / с. Температура вночі 3-5 ° морозу, вдень 0-2 ° морозу.