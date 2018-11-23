ПРОКУРАТУРА ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ЕКС-ГОЛОВІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ЯКА ПОНАД 4 РОКИ СПІВПРАЦЮЄ З ТЕРОРИСТАМИ

Прокурор Донецької області Євген Бондаренко повідомив про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України, колишній голові Приморської сільської ради Новоазовського району.
У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України 1966 року народження, займаючи з листопада 2010 року посаду голови Приморської сільської ради Новоазовського району, порушивши присягу посадової особи органів місцевого самоврядування, діючи умисно, з ідеологічних та корисливих мотивів, після переходу наприкінці серпня 2014 року частини Новоазовського району (зокрема с. Приморське) під контроль бойовиків вступила до складу терористичної організації «ДНР».
До 21 листопада 2018 року зрадниця продовжувала здійснювати фактичне керівництво тимчасово окупованою територією Донецької області в межах с.Приморське Новоазовського району на посаді так званої «главы Приморской сельской администрации Новоазовского района».
22 листопада особисто прокурором Донецької області Євгеном Бондаренком останній вручено підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. На теперішній час готується клопотання до суду щодо обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прес-служба прокуратури Донецької області