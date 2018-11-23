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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 23 ЛИСТОПАДА

23.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет

Народні прикмети на 23 листопада

Випав іній 23 листопада — буде мороз

Вітер дме — чекай хуртовини та похолодання

Якщо дитина народилася 23 листопада, і в цей день варто ясна погода, то кажуть, що в житті у нього буде багато щастя

Якщо сильна негода у цей день сталося, потрібно вийти на ганок і поклонитися Зими, яка на людей злиться

Не можна вирушати у далеку дорогу

Ввечері випав іній — чекай рясного снігопаду

Дорогу розвезло — прикмета, що зима буде дуже морозної

Багато снігу випало 23 листопада — зима, навпаки, буде теплою

Туман по землі стелиться — за прикметами, чекай відлиги

Голосно цвірінькають горобці 23 листопада — буде відлига

Багато пуху у горобиних гніздах — скоро настануть холоди

Горобці 23 листопада ховаються в траві — варто чекати сніжної бурі

Рябчики ночують поруч з ялицями — вночі буде вітер, а вранці вдарить мороз

Якщо жебрак в цей день помолитися то Бог йому допоможе

Якщо пригостити людину, з якою знаходишся в сварці, освяченим хлібом, то незабаром відбудеться перемир’я.

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