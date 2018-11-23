НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 23 ЛИСТОПАДА

Народні прикмети на 23 листопада
Випав іній 23 листопада — буде мороз
Вітер дме — чекай хуртовини та похолодання
Якщо дитина народилася 23 листопада, і в цей день варто ясна погода, то кажуть, що в житті у нього буде багато щастя
Якщо сильна негода у цей день сталося, потрібно вийти на ганок і поклонитися Зими, яка на людей злиться
Не можна вирушати у далеку дорогу
Ввечері випав іній — чекай рясного снігопаду
Дорогу розвезло — прикмета, що зима буде дуже морозної
Багато снігу випало 23 листопада — зима, навпаки, буде теплою
Туман по землі стелиться — за прикметами, чекай відлиги
Голосно цвірінькають горобці 23 листопада — буде відлига
Багато пуху у горобиних гніздах — скоро настануть холоди
Горобці 23 листопада ховаються в траві — варто чекати сніжної бурі
Рябчики ночують поруч з ялицями — вночі буде вітер, а вранці вдарить мороз
Якщо жебрак в цей день помолитися то Бог йому допоможе
Якщо пригостити людину, з якою знаходишся в сварці, освяченим хлібом, то незабаром відбудеться перемир’я.